Sieger des Großen Preises von Gretesch: der Holdorfer Matthias Janßen mit Dynamo.

André Havergo

Osnabrück. Die Zuschauer beim dritten Sommerturnier des Reit- und Voltigiervereins (RVV) Burg Gretesch haben spannende Wettkämpfe auf dem Hof Timmer in Gretesch gesehen. „Wir haben alles gut überstanden. Es war ein sehr schönes Turnier. Und sportlich gesehen, lief alles super“, sagte Silke Duhme-Hoffmann vom RVV.

Der Höhepunkt war am frühen Samstagabend das Punktespringen der Klasse S*. In dem spannenden Großen Preis setzte sich am Ende Matthias Janßen aus Holdorf durch. Der Reiter bekam für den schnellsten und auch stilistisch sehr schönen Ritt auf