Zwei niedersächsische Landesmeister am Berg kommen aus der Region

Zahlreiche Zuschauer säumten den Straßenrand bei der Landesmeisterschaft am Berg.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Bei der Niedersächsischen Landesmeisterschaft am Berg haben mit Lars Geisler und Frank Cvajnar zwei Lokalmatadoren gewonnen. Organisator Helmut Philipp von der Radrenn-Gemeinschaft (RRG) Osnabrück war zufrieden.

Bei bestem Wetter fanden einige Zuschauer den Weg an die Strecke in Lüstringen und Darum. Sie sahen attraktive Rennen, auch wenn laut Organisator Helmut Philipp nicht alle Fahrer wirklich konkurrenzfähig am Berg waren: „Coronabedingt waren