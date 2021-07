Inge Kronsbein, die ewige Kassiererin des SV Bad Rothenfelde, ist in den Ehrenamts-Ruhestand verabschiedet worden.

Swaantje Hehmann

Bad Rothenfelde. Jeder Euro, der in den letzten 40 Jahren beim SV Bad Rothenfelde umgesetzt wurde, landete in irgendeiner Form auf ihrem Schreibtisch. Als Kassiererin hatte Inge Kronsbein seit 1983 die Finanzen des Fußballvereins im Griff. Vor einer Woche wurde sie in den wohlverdienten „Ehrenamtler-Ruhestand“ verabschiedet.

Als ihr Sohn Ralf mit dem Fußball spielen anfing, suchte der SVR gerade eine Kassiererin und sprach Kronsbein an. Die Mutter zweier Kinder hatte schon immer ein Händchen für Finanzen, mit ihrem früh verstorbenen Ehemann führte sie ein eigen