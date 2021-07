Weit soll es gehen für Dreispringerin Kira Wittmann bei der U-23-EM in Tallinn.

imago/Chai v.d. Laage

Osnabrück. Sie ist aktuell in einer guten Form: Leichtathletin Kira Wittmann aus Badbergen scheint zur U-23-Europameisterschaft im estnischen Tallinn (8. bis 11. Juli) auf den Punkt fit zu sein. Für die EM hat die 20-jährige Dreispringerin bescheidene Ziele.

Seit Dienstag befindet sich Wittmann in Estland. Am frühen Morgen ging es mit dem Zug nach Frankfurt. Von dort aus per Flugzeug weiter nach Tallinn, wo sich von Donnerstag bis Sonntag Europas besten U-23-Leichtathleten messen.Dreimal Bestle