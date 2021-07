Dressurreiterin Middelberg nimmt an Nachwuchs-EM in Spanien teil

Bei der U-21-Europmeisterschaft am Start: Anna Middelberg und ihr Toppferd Blickfang (Archivfoto).

Hermann Pentermann

Glandorf. Am Wochenende macht sich Anna Middelberg aus Glandorf auf den Weg nach Spanien. Die 18-jährige Nachwuchsdressurreiterin nimmt in Oliva an der U-21-Europameisterschaft teil, die von Montag, 5. Juli, bis Sonntag, 11. Juli, stattfindet. Für die talentierte Reiterin ist es nicht der erste Auftritt auf internationaler Bühne.

Wie es sich anfühlt, bei einer Nachwuchs-Europameisterschaft erfolgreich abzuschneiden, weiß die Glandorferin nur zu gut. Das Turnier in Spanien ist ihre vierte EM. Allerdings wird der 18-Jährigen vor allem das vergangene Jahr in besonderer