Verpasste die letzte Chance auf ein Ticket zu den Olympischen Spielen in Tokio ganz knapp: 400-Meter-Sprinter Fabian Dammermann von der LG Osnabrück (Archivbild).

imago/ Chai v.d. Laage

Osnabrück/Berlin. Am Tag danach saß die Enttäuschung tief. „Bescheiden“ sei die Laune, sagte Fabian Dammermann. Dem 400-Meter-Sprinter der LG Osnabrück fehlte am Dienstagabend beim Midsommar-Meeting in Berlin nur eine minimal bessere Platzierung, um sich ein Olympia-Ticket zu sichern.

Durch die Staffel-Qualifikation der Männer am vergangenen Wochenende in Leverkusen waren aus drei plötzlich sechs Tokio-Startplätze für die deutschen Langsprinter geworden, von denen zwei noch zu vergeben waren. „Die Chance war riesig. Wir