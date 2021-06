Guard Jill Townsend (am Ball) wechselt aus den USA zu den Girolive-Panthers.

imago/Douglas Stringer/Icon Sportswire

Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben eine zweite US-Amerikanerin für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Guard Jill Townsend kommt von der Gonzaga University im Nordwesten der USA und komplettiert vorerst die Kaderplanung.

Die 1,80 Meter große Townsend, die am Sonntag ihren 23. Geburtstag feierte, kam in der vergangenen Saison für die Gonzaga Bulldogs in 27 Spielen auf durchschnittlich 13,5 Punkte und 5,0 Rebounds pro Partie. Insgesamt machte sie in den verga