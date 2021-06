Seinen ersten Sieg in der DTM-Trophy feierte der Wallenhorster Rennfahrer Michael Schrey.

DTM-Trophy

Monza/Wallenhorst. Nach seinen vier Siegen in der Rennserie ADAC-GT4-Germany hat der Wallenhorster Motorsportler Michael Schrey auch in der DTM-Trophy einen glänzenden Start hingelegt. Er fuhr am Wochenende auf dem Traditionskurs in Monza erst auf Platz vier und im zweiten Rennen ganz oben aufs Siegerpodest. Das Meller Team von „Walkenhorst Motorsport“ fuhr zwei einstellige Ergebnisse in der „großen“ DTM-Serie ein.

„Ich bin überglücklich, dass uns ein solch starker und toller Auftakt in der DTM-Trophy gelungen ist“, sagte Schrey laut einer Mitteilung nach seinem ersten Erfolg im saisonübergreifend vierten Rennen in der Nachwuchsserie. Auch wenn er mit