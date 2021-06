Kehrt zu den Panthers zurück: Topspielerin Samantha Fuehring (rechts).

Helmut Kemme

Osnabrück. In der ersten Stunde nach der Verkündung ernteten die Girolive-Panthers schon 21 positive Rückmeldungen auf ihrer Facebook-Seite, die Konkurrenz in der Basketball-Bundesliga dürfte sich nicht so sehr freuen: Mit Samantha Fuehring kehrt eine äußerst unangenehme Gegenspielerin in der kommenden Saison zu den OSC-Frauen zurück.

Sie war der Königstransfer der Panthers im vergangenen Sommer, und die Osnabrücker haben ihren Coup wiederholt. Die 24-jährige US-Amerikanerin – mit durchschnittlich 16,9 Punkten pro Spiel drittbeste Werferin der Bundesliga, mit zehn Reboun