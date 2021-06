TV Bissendorf-Holte kann am Samstag in die 3. Liga aufsteigen

Der Sieg gegen Fredenbeck war für Fabian Rußwinkel (am Ball) und die Handballer des TV Bissendorf-Holte ein wichtiger Schritt Richtung 3. Liga.

Stefan Gelhot

Bissendorf. Der Samstag könnte für die Handballer des TV Bissendorf-Holte historisch werden, denn es winkt erstmalig in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die 3. Liga. Der TVB hat sich vor dem zweiten Spiel der Aufstiegsrunde beim MTV Großenheidorn (20 Uhr) durch den 28:20-Heimsieg gegen den VfL Fredenbeck eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen und darf sich in Wunstorf sogar eine Niederlage erlauben, um aufzusteigen.

Möglich machen es die Regularien der Dreier-Relegation mit je zwei Partien pro Team. Sollte Bissendorf beim MTV gewinnen, unentschieden spielen oder eine Niederlage mit maximal sieben Toren beziehen, wären die TVB-Handballer aufgestiegen. I