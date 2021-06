Greifen wieder an: David (links) und Bennet Poniewaz spielen ab Samstag beim zweiten Turnier der "Qualifiers Timmendorfer Strand".

imago/beautiful sports

Osnabrück. Die Osnabrücker Beachvolleyballer Bennet und David Poniewaz greifen nach ihrer Verletzungspause am Wochenende erstmals in dieser Saison auf nationaler Ebene an. Auch Christine Aulenbrock aus Bad Laer und die Lintorferin Larissa Claaßen schlagen in Düsseldorf beim zweiten Turnier der "Qualifiers Timmendorfer Strand" auf.

"Wir sind noch nicht 100 Prozent fit, aber wir möchten es versuchen", sagt David Poniewaz. Das erste Turnier am vergangenen Wochenende hatten die Brüder noch ausgelassen. Doch die 27-Jährigen haben ein Ziel: Die Deutsche Meisterschaft in Ti