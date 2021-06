Richtig zur Sache – wie hier im Heimspiel gegen Altjührden – wird es für die Bissendorfer Handballer mit Jonas Grass (am Ball) auch an diesem Samstag im Relegationsheimspiel gegen den VfL Fredenbeck gehen.

Stefan Gelhot

Bissendorf. In Bissendorf grassiert in diesen Tagen das Handballfieber. Der Grund liegt auf der Hand, denn die Männer des TV Bissendorf-Holte schicken sich an, erstmals in die 3. Liga aufzusteigen.

Damit das Abenteuer auch Realität werden kann, muss das Team von Trainer Jan-Henryk Thaler vorher aber noch eine kleine Aufstiegsrunde erfolgreich bestreiten. Zum Auftakt hat der TVB am Samstag um 17 Uhr in der Halle an der Werscher Straße