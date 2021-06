Den Turniersieg bejubelte die Osnabrücker Basketballerin Frieda Bühner (Dritte von links) mit ihrem Team in Berlin.

BWA/Ulf Duda

Berlin/Osnabrück. Während es für ein erwachsenes Panthers-Quartett am Wochenende beim deutschen 3x3-Basketball-Pokal in Berlin nicht für die Teilnahme an der K.-o.-Runde reichte, durfte OSC-Talent Frieda Bühner in der U18 den Sieg der „Champions Trophy“ feiern.

Mit einer Auswahl aus dem deutschen 3x3-Lehrgangskader („Team Konstanz“) schlug die 17-Jährige ein zweites deutsches Kaderteam („Frankfurt“) im Endspiel mit 21:14. Im Viertelfinale hatten Bühner und ihre drei Mitspielerinnen eine niedersäch