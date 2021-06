Lange Pause: Ria Möllers

imago/Fotostand/Fusswinkel

Melle. Im Elternhaus in Melle verfolgte die verletzte Titelverteidigerin Ria Möllers (Bayer Leverkusen) den Stabhochsprung der Frauen bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig vor dem TV. "Dass ich absagen musste, war bitter. Natürlich war ich am Freitag zusätzlich traurig, als bereits 4,30 Meter zum Sieg reichten."

Vor zwei Wochen beim Pfingstsportfest in Rehlingen hatte Möllers als beste Deutsche mit 4,25 Meter geglänzt. Mit dieser Höhe hätte sie am Freitag im Eintracht-Stadion Silber geholt. In den Vorjahren hatte die 25-Jährige bei der DM ihre Sais