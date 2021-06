Jordan Gordon vom Osnabrücker TB hat das Finale der 400 Meter Hürden bei den Deutschen Meisterschaften nicht erreicht. (Archivfoto)

imago images/Beautiful Sports

Braunschweig. Bei der 121. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft im Braunschweiger Eintracht-Stadion hat Debütant Jordan Gordon vom Osnabrücker TB mit 54,05 Sekunden und Platz elf im Halbfinale das Finale der 400 Meter Hürden nicht erreicht.

Der 19-jährige Osnabrücker hat sich durch zwei Strauchler im Halbfinallauf am Samstag nicht für das Finale am Sonntag qualifiziert. Dabei lief Gordon in 54,05 Sekunden die elftschnellste Zeit im Halbfinale. Auch von der Norm für die U20-Eur