Melina Knopp (rechts) und drei Mitspielerinnen aus dem Panthers-Team starten bei den 3x3-Finals in Berlin (Archivbild).

Helmut Kemme

Osnabrück/Berlin. Im Rahmen der „Finals Berlin/Rhein-Ruhr“ wird in der Hauptstadt erstmals ein Pokal im 3x3-Basketball- ausgespielt. Melina Knopp, Tonia Dölle, Emma Eichmeyer und Julia Dzeko vom Osnabrücker Sportclub folgten als eins von 20 Teams der Einladung und treten als „Team Panthers Osnabrück“ an.

„Wir haben alle schon mal 3x3 in der Freizeit gespielt, aber noch nicht gemeinsam in dieser Konstellation“, sagt Knopp, die Kapitänin aus dem Bundesliga-Team der Girolive-Panthers. Immerhin blieb in den letzten Wochen die Zeit für ein weni