17-jährige Osnabrückerin will Deutsche Speedkletter-Meisterin werden

Nuria Brockfeld will am Wochenende wieder die schnellste deutsche Kletterin werden.

Witters/Valeria Witters

Osnabrück/Köln. Am kommenden Wochenende stehen die nationalen Meisterschaften im Speedklettern an. Die erst 17-jährige Osnabrückerin Nuria Brockfeld will dann erstmals Deutsche Meisterin werden.

Als Teil der Finals 2021, bei denen in 18 Sportarten 140 Deutsche Meistertitel vergeben werden, wird das Finale im Speedklettern im ZDF (Samstag, 5. Juni, 12.25 Uhr) zu sehen sein. Stattfinden wird die Deutsche Meisterschaft im Ruhrstadion,