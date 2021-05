Rät dem DFB, die Basis im Auge zu behalten: die Mellerin Hannelore Hauser.

Stefan Gelhot

Melle. Der DFB macht seit einigen Wochen mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. In der Serie „WIR sind der DFB“ erhalten die Mitglieder der Region eine Stimme – dieses Mal blickt die 70-jährige Mellerin Hannelore Hauser, die sich viele Jahre im Fußball bis auf Landesebene engagierte, auf die Verbandsspitze.

Frau Hauser, der DFB steckt in einer umfassenden Erneuerung an der Spitze. Für viele war so ein Prozess längst überfällig. Für Sie auch? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mir schon seit Anfang der 2000er-Jahre Veränderungen erhofft. Auch da gab