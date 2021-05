Wiedersehen: Der TV Bissendorf mit Christian Rußwinkel (am Ball) und der VfL Fredenbeck. v. li. im Zweikampf C. Rußwinkel / Russwinkel (TV) und L. Kratzenberg (VFL)

Stefan Gelhot

Bissendorf. Neben dem TV Bissendorf-Holte haben mit dem VfL Fredenbeck und MTV Großenheidorn zwei weitere Handball-Oberligisten zur Aufstiegsrelegation um zwei Drittliga-Plätze gemeldet.

Die Einfachrunde startet am Wochenende 12./13 Juni mit dem Bissendorfer Heimspiel gegen den langjährigen Konkurrenten aus der Oberliga Nordsee, dem VfL Fredenbeck. Voraussichtlich findet das Spiel am Samstag, 12. Juni, um 17 Uhr in der Spor