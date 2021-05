Platz drei für Beachvolleyballerin Aulenbrock in Österreich

Zufrieden mit Platz drei in Innsbruck: Christine Aulenbrock (rechts) und Sandra Ferger.

My Beach Event/Morepikzz Fotografie

Innsbruck/Düsseldorf. Beachvolleyballerin Christine Aulenbrock aus Bad Laer ist mit ihrer Partnerin Sandra Ferger (Wuppertal) beim Turnier der Österreichischen Pro-Tour in Innsbruck Dritte geworden. Bennet und David Poniewaz aus Osnabrück erlebten unterdessen in Düsseldorf beim neuen Turnier "The Squad Battle" viele Höhen und Tiefen.

"Das Turnier in Österreich war überragend", sagte Aulenbrock. Neben einer guten Organisation beeindruckte die Bad Laererin das Ambiente: Alle Courts waren vom Bergpanorama umgeben. In diesen Zeiten "ein Turnier in Österreich zu spielen, war