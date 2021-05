Wie soll es wieder auf die Plätze gehen? Eine erste Entscheidung ist nun wohl gefallen. Foto: imago/Deutzmann

Osnabrück. Offiziell soll die Fusion der Fußballkreise der Region am 3. Juli erfolgen: Auf Beschluss einer Stimmenmehrheit der Vereine, die sowohl in der Stadt Osnabrück, als auch im Landkreis dafür nötig ist. Nun ergab ein Austausch zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes nach Corona, dass ab Sommer direkt gebietsübergreifend in den Kreisligen und Kreisklassen der Männer gekickt werden soll. Pikant dabei: Dafür votierte eine Mehrheit der Klubs in der Region und im Landkreis – nicht aber in der Stadt.

Zum Hintergrund: Ende April hatten beide Kreise in einer Videokonferenz den Vereinen mehrere Modelle für den Spielbetrieb in der neuen Saison 2021/22 vorgestellt. Lars Haucap, Vorsitzender des Spielausschuss im Landkreis, und Ange