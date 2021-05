Janina Braun lernt bei der Schwimm-EM in Budapest jeden Tag hinzu

Schwimmtrainerin Janine Braun ist derzeit mit dem deutschen Team bei der Europameisterschaft in Budapest.

Michael Gründel

Budapest/Osnabrück. Janina Braun hat über den Schwimmsport promoviert und ist Inhaberin der A-Lizenz. Aber bei der EM in Budapest lernt die Trainerin am Stützpunkt Osnabrück jeden Tag noch hinzu. Ihre Eindrücke schildert sie in unser losen Kolumnen-Serie „Sportler unterwegs“.

Es geht für das junge deutsche Team hier in Budapest vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln. Das Ziel ist, immer eine Runde weiterzukommen. Wir hatten jetzt schon einige Teilnahmen am Halbfinale und Finale, auch von einer Schwimmerin, die