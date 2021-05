Schlägt bei den Noventi Open auf: der Schweizer Roger Federer.

imago/Nordphoto

Halle (West.). Roger Federer spielt bei den Noventi Open in Halle (12. bis 20. Juni 2021) um seinen elften Triumph. Deutschlands Topspieler Alexander Zverev will ihm diesen streitig machen ebenso wie Shootingstar Daniil Medwedew aus Russland. Auch wenn die Duelle vor leeren Rängen stattfinden müssen, schätzt sich Turnierdirektor Ralf Weber glücklich, dass das Turnier nach der Absage 2020 überhaupt steigen kann.

„Mir persönlich hat viel gefehlt in eineinhalb Jahren so ganz ohne Veranstaltungen in der OWL-Arena“, sagt Weber. Doch was bedeutet es überhaupt, Deutschlands größtes Tennisturnier in Zeiten von Covid-19 auszurichten? Gegenüber einer ausgew