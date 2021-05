Hilfe für ältere Menschen: Virtueller Spendenlauf in Osnabrück

Für die Hilfsorganisation "Help-Age" findet am Pfingstwochenende ein virtueller Spendenlauf statt. (Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Mit einem virtuellen Wettkampf unter dem Motto "#laufendhelfen" ruft die Hilfsorganisation Help-Age Läufer in der Region Osnabrück dazu auf, mit einer Laufeinheit am Pfingstwochenende ältere Menschen vor allem in Indien zu unterstützen.

Größere Laufveranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie weiterhin nicht möglich. Das sollte Laufbegeisterte aber nicht daran hindern, trotzdem aktiv zu sein – und dabei auch noch ältere Menschen zu unterstützen. Mit einem virtuellen Wett