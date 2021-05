Ein Jugend-Handballturnier mit über 1000 Teilnehmern in Bohmte: Wegen Corona ist das auch in diesem Jahr nicht möglich. (Archivfoto)

Michael Gründel

Bohmte. Mitte Juni versammeln sich in Bohmte eigentlich mehr als 100 Jugend-Handballteams, um bei einem der größten Handballturniere Norddeutschlands dabei zu sein. Doch Corona verordnet der Großveranstaltung auch in diesem Jahr eine Zwangspause.

Wäre alles normal, würden derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, damit sich am zweiten Wochenende im Juni am Sportzentrum an der Jahnstraße in Bohmte wieder mehr als 1000 junge Handballerinnen und Handballer aus über 130 Mannscha