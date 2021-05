Die Spieler der Jugendgemeinschaft Wallenhorst/Lechtingen nutzten die Möglichkeit, endlich wieder ohne Abstand Sport zu machen, direkt aus.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Seit Montag dürfen Vereine im Landkreis Osnabrück ihren Mitgliedern wieder Sportmöglichkeiten anbieten. Seither sind vielerorts schon Sportler wieder aktiv – woanders wird noch an den Konzepten gearbeitet. Die Stadt muss sich derweil weiter in Geduld üben.

Kaum war es wieder erlaubt, konnten es die Sportler schon nicht mehr abwarten: Als am Montag die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Landkreis Osnabrück in Kraft traten, war der TSV Wallenhorst schon vorbereitet. Bereits am Montag un