Lust auf die 3. Liga hat Trainer Jan-Henryk Thaler. Trainer Jan Thaler (TVB) Foto: Gelhot

Stefan Gelhot

Bissendorf. Bis Samstag in einer Woche können die Handballmannschaften der Oberligen Niedersachsen und Nordsee für die Relegation um insgesamt zwei Aufstiegsplätze zur 3. Liga melden. Der TV Bissendorf-Holte hat seine Lizenzunterlagen zur 3. Liga beim DHB eingereicht und sein Interesse an der Teilnahme an der Aufstiegsrunde offiziell hinterlegt.

Dank an den Landkreis für nötige Trainings- und SpielgenehmigungenAnsonsten hält sich das Interesse bislang offenbar in Grenzen. „Einige Vereine sind noch am Überlegen und dabei, die nötigen Hausaufgaben in Angriff zu nehmen. Es gibt aber n