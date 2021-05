Hoffnung auf ein oder zwei Olympiatickets mit den deutschen Staffel erfüllte sich in Polen nicht: Fabian Dammermann und sein Trainer von der LG Osnabrück, Anton Siemer.

Uwe Lewandowski/LGO

Osnabrück. Die zweite Chance auf eine Direkt-Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Tokio nach der WM 2019 in Doha haben die deutschen Männer- und Mixed-Staffeln über 4x400 Meter bei den World Athletic Relays in Chorzów (Polen) am Samstag verpasst. Fabian Dammermann von der LG Osnabrück kam beim doppelten Aus als Ersatzmann in beiden Vorläufen nicht zum Einsatz.

Dammermanns Trostpflaster erfüllten sich nicht„Die Enttäuschung ist in beiden Staffeln riesengroß“, sagte der Osnabrücker am Morgen nach dem Vorlauf-Aus. „Bei mir insofern mehrfach, dass meine Trostpflaster – das Ticket zu Olympia mit den