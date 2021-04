Der krönende Abschluss der Saison: Die Girolive-Panthers jubeln über den zweiten Platz in der deutschen Meisterschaft.

Harry Rubner

Osnabrück. Am Montag gab es für die Girolive-Panthers einen kleinen Saisonabschluss im Mannschaftskreis, am Dienstag reiste US-Profi Samantha Fuehring schon in ihre Heimat. Während die Spielerinnen nach Platz zwei in der deutschen Basketball-Meisterschaft erst mal einige Wochen lang die Köpfe frei kriegen sollen, haben die Verantwortlichen des Osnabrücker Sportclubs bereits die Saison 2021/22 im Blick. Eine Bilanz der abgelaufenen Spielzeit und der Blick nach vorn.

Die Höhen: Siege in Keltern, Herne und starke PlayoffsDie Hinrundensiege in Keltern (67:59) und Herne (68:62) gehörten zu den großen Überraschungen, im Heimspiel gegen Heidelberg (104:79) lief fast alles reibungslos zusammen. Den größten Hö