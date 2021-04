Sechs Läufe an einem Tag hatten sich Andreas Stauff und Florian Siebelmann (von links) vorgenommen – und haben alle Strecken des Dreierpacks abgelaufen.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. Es ist Samstagabend, 20.30 Uhr: Der Schledehauser Andreas Stauff und der Osnabrücker Florian Siebelmann sind zu später Stunde noch sportlich unterwegs. Hinter den Ausdauerläufern liegen 60 Lauf- und zusätzliche Autokilometer. Das Duo hat seit sechs Uhr in der Früh alle sechs Strecken der „Active-Dreierpack-Laufserie“ in den Beinen. Das Ende einer einzigartigen Herausforderung kommt am Sportgelände an der Meller Waldstraße in Sichtweite.

Siebelmann sprintet noch mal und reißt am Ziel die Arme in die Höhe. Stauff kämpft sich kurz dahinter im Schein des idyllischen Sonnenuntergangs tapfer über die letzten Meter. Überraschungsgast Mathias Hornung, ständiger Moderator des Dreie