Verpasste mit Colani die Qualifikation für den Großen Preis: der Hagener Max Haunhorst.

Helmut Kemme

Hagen. Vor zwei Jahren hat Max Haunhorst seinen bisher größten Erfolg bei Horses & Dreams gefeiert. Bei der reinen Sportedition auf dem Hof Kasselmann in Hagen lief es in diesem Jahr für ihn nicht ganz so gut.

2019 war der Lokalmatador glänzender Dritter in der Qualifikation zum Großen Preis. Am Finaltag leistete Haunhorst sich im ersten Umlauf acht Fehlerpunkte. Dennoch ritt er die viertschnellste Zeit und wäre bei nur vier Fehlerpunkten im zwe