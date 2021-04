Platz zwei in der Kür: Frederic Wandres machte mit Duke of Britain in Hagen auf sich aufmerksam.

Stefan Lafrentz

Hagen. An der Britin Charlotte Dujardin war bei Horses & Dreams in diesem Jahr kein Vorbeikommen. Die mehrfache Olympiasiegerin war im Viereck auf dem Hof Kasselmann in Hagen das Maß aller Dinge und gewann sowohl den Grand Prix Spezial als auch die Kür. Darin gab Frederic Wandres als starker Zweitplatzierter seine Visitenkarte mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) ab.

Der 34-jährige Dressurreiter erreichte mit seinem Toppferd Duke of Britain 82,855 Prozent und lag damit etwas mehr als ein Prozent hinter der Siegerin (84,040). „Ich ärgere mich nicht, dass ich nicht gewonnen habe. Vielmehr freue ich mich ü