Ein Turbo-Start und eine 14:4-Führung reichten Samantha Fuehring (am Ball) und den Panthers nicht, um Favorit Keltern im dritten Finale zu bezwingen.

Johannes Kapitza

Keltern. Der Traum der Girolive-Panthers, im Kampf um die deutsche Basketball-Meisterschaft noch ein zweites Heimspiel in der kommenden Woche zu erzwingen, ist geplatzt. Mit dem 69:95 in Keltern, der dritten Niederlage im dritten Spiel, mussten sie den Titel endgültig den Rutronik Stars überlassen.

An eine Meisterfeier hatte Kelterns Trainer Christian Hergenröther nach dem Sieg am Freitag in Osnabrück noch keinen Gedanken verschwenden wollen. „Erst mal müssen wir noch ein Spiel gewinnen“, hatte er gesagt, als er sich aus der Halle ver