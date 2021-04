Gewann 2019 den Großen Preis in Hagen: Springreiterin Katrin Eckermann (Archivfoto).

Helmut Kemme

Hagen. Traditionell bildet Horses & Dreams den Auftakt in die grüne Saison. Das ist in diesem Jahr auch so. Allerdings findet das internationale Reitsportfestival von Mittwoch, 21. April, bis Sonntag, 25. April, in Hagen dieses Mal unter anderen Bedingungen statt. Das Turnier läuft 2021 als reine Sportedition ab. Das heißt: Auf dem Hof Kasselmann wird es aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer, kein Showprogramm und keine Ausstellungsstände geben.

Welche sportliche Bedeutung hat das Turnier? Aufgrund der Corona-Situation haben die internationalen Reiterinnen und Reiter in diesem Jahr weniger Möglichkeiten, sich auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vorzub