Die Strecke des Osnabrücker Gipfelsturms ist die erste, die für den alternativen Dreierpack ausgeschildert wird. Im Gegensatz zu unserem Archivbild müssen die Teilnehmer in diesem Jahr alleine und mit Abstand laufen (Archivbild).

David Ebener

Osnabrück. Die Osnabrücker Laufszene muss, anders als im Vorjahr, nicht ganz auf die beliebten Frühlingsläufe verzichten. Die Organisatoren der „Active Dreierpack“-Laufserie bieten in den kommenden Wochen ein pandemiekonformes Alternativkonzept an. Zum Auftakt können Läufer von Mittwoch bis Sonntag die Strecke des Osnabrücker Gipfelsturms in Angriff nehmen.

Was ist anders als sonst? Es gibt diesmal keine Massenstarts, jeder läuft einzeln und auf eigene Verantwortung. Die erzielten Zeiten spielen keine Rolle. Das Ziel ist lediglich, mindestens drei der sechs angebotenen Strecken zu laufen. Di