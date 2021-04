Mit neun Zählern beste Academy-Punktesammlerin: Victoria Poros (rechts, hier in einer Szene aus dem Hinspiel).

Archivfoto: imago/Sportphoto Paetzel

Bergisch Gladbach/Osnabrück. In ihrem letzten Spiel der Saison haben die Zweitliga-Basketballerinnen der Panthers-Academy gegen den hohen Favoriten Rheinland Lions mit 36:81 (21:49) verdient verloren. Zwar war es die fünfte hohe Niederlage in Folge, aber die war gegen den Aufstiegsfavoriten in die Bundesliga auch zu erwarten. Dennoch kann die Reserve trotz der Pleite zufrieden sein: Im Mittelfeld auf Rang sechs positioniert, spielen sie auch die nächste Spielzeit in der 2. Liga.

Mit Clara Schwartz, Victoria Poros, Lilly Rüße, Maira Banko und Michelle Müller startete Academy-Trainer Mika Scheidemann in die Partie. Mit Lilly Rüßes Dreier zur ersten und einzigen Führung (3:2, 1. Minute) und Poros' fünf aufeinander fol