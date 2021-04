Gegen Herne feierten Jenny Strozyk (am Ball) und die Girolive-Panthers den Einzug in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft. Dort treffen sie nun auf Keltern.

Helmut Kemme

Osnabrück. Nach dem Freudentaumel am Freitagabend und dem Wochenende zum Durchschnaufen müssen die Girolive-Panthers wieder in den Playoff-Modus schalten: Schon am Mittwoch (19 Uhr) sind Osnabrücks Bundesliga-Basketballerinnen in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft erstmals in Keltern gefordert.

Trotz der vermeintlich eindeutigen Kräfteverhältnisse wollen sich die OSC-Frauen gegen den dominanten Hauptrunden-Spitzenreiter noch ein Stück weit von ihrer Begeisterung tragen lassen. „Ich wusste, dass sie gewinnen würden. Schnappt euch