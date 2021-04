Helmut Buschmeyer (links) ist das Gesicht der Caritas-Senegalhilfe und hat auch sonst in seinen Ehrenämtern ein großes Herz bewiesen. An diesem Montag wird er 80 Jahre alt.

Bad Iburg. Eine große Feier kann es wegen der Corona-Pandemie nicht geben, aber um Helmut Buschmeyer wird es an seinem 80. Geburtstag trotzdem nicht einsam werden. Schließlich hat er in den vielen Jahrzehnten seines ehrenamtlichen Engagements Tausende Kontakte zu Menschen geknüpft, von denen an diesem Montag sicherlich viele gratulieren werden.

Er hat Könige kommen und gehen sehen – dabei handelte es sich „nur“ um Würdenträger auf dem Grünkohlthron des Fußballkreises Osnabrück-Land, aber es würde nicht verwundern, wenn auch richtige royale Einträge in seinem Adressbuch ständen. „K