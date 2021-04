Feier frei: Trainer Aleksandar Cuic (Zweiter von links) erlaubte den Panthers, bis Montag den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft zu feiern.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben den Coup perfekt gemacht und im Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga den Herner TC in zwei Spielen ausgeschaltet. Gegen den erneut personell angeschlagenen Hauptrunden-Zweiten aus dem Ruhrgebiet zitterten sich die OSC-Frauen mit einem 66:62-Erfolg in die Endspielserie, die am kommenden Mittwoch in Keltern beginnt.

„Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht“, hatte der Hallen-DJ aufgelegt, und die OSC-Frauen sprangen dazu entfesselt durch die Halle. Genau genommen, war es egal, was aus den Boxen kam: Die Panthers waren so oder so in Feierlaune.Cuic