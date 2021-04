Viel Gegenwehr erwarten die Girolive-Panthers um Milica Cuic (am Ball) am Freitag im zweiten Halbfinale gegen den Herner TC.

imago/Fotostand/Brendel

Osnabrück. Der 60:59-Sieg beim Herner TC ist sechs Tage später nicht mehr viel wert. Die Girolive-Panthers haben in der Halbfinal-Serie der Playoffs erst etwas erreicht, wenn noch ein weiterer Erfolg gegen den Tabellenzweiten der Basketball-Bundesliga gelingt – am besten schon an diesem Freitag (18 Uhr) zu Hause, im schlechtesten Fall am Sonntag (16 Uhr) in Herne.

Die OSC-Frauen könnten schon jetzt mehr als zufrieden sein mit ihrer Saison, aber in der K.-o.-Runde haben sie Lust auf mehr bekommen. Nur noch ein Sieg fehlt: Dann dürfen sie um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Cuic: Mental sehr