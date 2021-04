Guter Dinge: Fabian Dammermann.

Fabian Dammermann

Osnabrück. Gegen Ende der dritten von vier Wochen des DLV-Trainingslagers auf Gran Canaria steht für den Osnabrücker Langsprinter Fabian Dammermann ein wichtiges Rennen an. Im internen Rennen des deutschen Nationalteams bewerben sich am Freitag die 400-Meter-Läufer um die sechs Startplätze bei der inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaft Anfang Mai in Polen

Nachdem Patrick Schneider (TV Wattenscheid, Achillessehnenanriss) vorzeitig abreisen musste, werden aller Voraussicht nach alle sieben verbliebenen Trainingslager-Teilnehmer zur WM fahren. Einem bliebe dort jedoch nur die Rolle des Ersatzm