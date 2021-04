Fehlt als Schlüsselfigur in der Offensive: Allazia Blockton.

imago/osnapix

Herne/Osnabrück. Basketballerin Allazia Blockton war zwar schon seit ein paar Tagen wieder zurück in ihrer US-amerikanischen Heimat, aber doch irgendwie dabei beim Halbfinal-Auftaktsieg ihrer Girolive-Panthers in Herne (60:59) – zumindest in den Gedanken einiger Mitspielerinnen. „Uns fehlt Allazia. Sie war eine Schlüsselfigur in unserer Offensive“, sagte Samantha Fuehring.

Sie macht keinen Hehl daraus, dass ihr ihre Landsfrau besonders fehlt – schließlich hatten die beiden US-Profis einen engen Draht. Auf dem Feld konnten die OSC-Frauen Blocktons Weggang zumindest ansatzweise kompensieren. „Wir haben uns als