Seit 45 Jahren ist der GMHütter Silvio Mrohs Fußball-Schiedsrichter.

Swaantje Hehmann

GMHütte. Wer sich mit Silvio Mrohs unterhält, erlebt eine Reise durch alle Facetten, die der Fußball zu bieten hat. Der ehemalige Bundesliga-Linienrichter stand einst Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß gegenüber. Seit mehr als 20 Jahren findet er sein Glück als Trainer und Betreuer der Jugendmannschaften von Viktoria GMHütte.

An seine Begegnung mit Beckenbauer und Hoeneß erinnert sich Mrohs noch gut: Er war als Assistent beim Testspiel zwischen dem VfB Oldenburg und dem FC Bayern angesetzt. Der deutsche Rekordmeister war 1992 statt in Katar noch in Norddeutschla