Osnabrücker Drewlau will bei Taekwondo-EM in Sofia eine Medaille holen

Eduard Drewlau vom PSV Georgsmarienhütte hofft bei der Taekwondo-Europameisterschaft auf einen Erfolg.

Polizei-SV GMHütte

Osnabrück. Für Eduard Drewlau steht ein großes Turnier bevor: Am kommenden Wochenende vertritt der 26-jährige Osnabrücker bei der Taekwondo-Europameisterschaft 2021 in Sofia die deutschen Farben.

Die Vorfreude ist schon lange da, und so langsam steigt auch die Anspannung, gibt Eduard Drewlau zu. Am kommenden Wochenende vom 8. bis 11. April tritt der 26-jährige Osnabrücker für Deutschland in Sofia bei der Taekwondo-Europameisterschaf