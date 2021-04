Mit 32 Punkten und wichtigen Abwehraktionen wie hier gegen Sophie Perner drückte Samantha Fuehring (rechts) dem Panthers-Erfolg ihren Stempel auf.

Helmut Kemme

Osnabrück. Zwei freie Feiertage hatten sich die Girolive-Panthers redlich verdient. Statt am Ostermontag noch einmal nach Wasserburg reisen zu müssen, marschierten die Osnabrücker Bundesliga-Basketballerinnen am Samstag mit dem 88:78-Erfolg in nur zwei Spielen ins Playoff-Halbfinale. Mit der Erholung ist es nun aber schon wieder vorbei: In der nächsten Runde wartet der Hauptrunden-Zweite vom Herner TC.

Tonia Dölle hatte den Ostermontag schon zuversichtlich für ein coronakonformes Treffen mit ihren Eltern ins Auge gefasst. „Ich bin davon ausgegangen, dass wir nicht noch mal fahren müssen. Ich hatte vollstes Vertrauen in uns“, sagte die 2