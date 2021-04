Im Hauptrunden-Rückspiel behielten Laura Zolper (links) und der Herner TC die Oberhand gegen Allazia Blockton und die Girolive-Panthers Osnabrück. Das Hinspiel hatten die OSC-Frauen gewonnen.

imago/Nico Paetzel

Osnabrück/Freiburg. Die Basketballerinnen der Girolive-Panthers treffen im Halbfinale der Playoffs auf den Herner TC. Der Tabellenzweite der Bundesliga-Hauptrunde setzte sich bei den Eisvögeln Freiburg mit 69:59 durch und schaltete den Tabellensiebten nach zwei Partien aus.

Das erste Spiel gegen Freiburg hatte Herne in eigener Halle mit 68:56 gewonnen und ersparte sich mit dem weiteren Erfolg am Samstagabend im Breisgau eine dritte Partie am Montag zuhause. Nach ausgeglichenem Beginn zog der HTC im zweiten Vie