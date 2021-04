Die Girolive-Panthers feierten gegen Wasserburg den zweiten Sieg und stehen im Halbfinale der Playoffs.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben in der Basketball-Bundesliga das Playoff-Halbfinale erreicht. Nach dem 74:61-Erfolg vor einer Woche gelang am Karsamstag im Heimspiel gegen den Hauptrunden-Dritten vom TSV Wasserburg ein 88:78-Sieg, der einen freien Montag und den Einzug in die nächste Runde bedeutete.

Für Wasserburg war es die letzte Chance, sich einen Einzug ins Halbfinale offen zu halten, für den OSC die Möglichkeit, sich eine weitere 700-Kilometer-Reise am Ostermontag nach Oberbayern zu ersparen. Neun-Punkte-Führung schmilzt wied