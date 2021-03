Nicht unterkriegen lassen will sich Lilly Rüße von der vierten Niederlage der Panthers-Academy in Folge, die gleichzeitig die höchste in dieser Saison war (Archivbild).

Michael Gründel

Osnabrück. Bei der Panthers-Academy ist zum Ende der Saison die Luft raus: Das 37:93 in Braunschweig war nicht nur die vierte Niederlage in Folge, sondern mit 56 Punkten Differenz auch die deutlichste der OSC-Reserve in der 2. Basketball-Bundesliga. Wer allerdings nur auf die Ergebnisse des Teams schaut, übersieht etwas.

Scheidemann hatte eine Niederlage beim Tabellenvierten, dem man vor der Saison durchaus Aufstiegschancen zugetraut hatte, durchaus erwartet. Er hatte sich zwar ein etwas Ergebnis erhofft, aber war auch nach der deutlichen Pleite nicht ganz