Tief enttäuscht: Pia Greiten.

Osnabrück. In der Ausscheidung am Dienstag in Köln den Platz im deutschen Frauen-Rudereiner für die Olympia-Nachqualifikation knapp verpasst zu haben schmerzt Pia Greiten immer noch. „Mein großes Ziel, das seit einem Jahr über allem stand, ist unerwartet früh in der Saison geplatzt“, sagt die Wissingerin. „Diese Enttäuschung wird wohl nie vergehen. Jetzt heißt es zuzusehen, dass sie einen immer kleineren Raum einnimmt.“

Erst ernüchtern, dann tief frustriertIn beiden Rennen hatte Alexandra Föster (Meschede) im letzten Renndrittel mehr zuzusetzen als Greiten. „Ich habe es mir technisch zu schwer gemacht. So konnte ich ruderisch nicht mehr Tempo aufbauen, als