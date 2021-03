Panthers-Academy will sich in Braunschweig durchbeißen

Gemeinsam gegen Braunschweig: Die Panthers-Academy ist am Freitagabend zu Gast bei den Löwen.

imago/Sportphoto Paetzel

Osnabrück. Zum Niedersachsenderby kommt es am Freitag in der 2. Basketball-Bundesliga. Die Panthers-Academy ist zu Gast bei Eintracht Braunschweig (19.30 Uhr). Das Hinspiel im November 2020 hielt die Reserve des Osnabrücker SC gegen das Topteam der Löwen lange offen und hatte die Hand am Sieg – aber nur fast. 57:61 verloren die Osnabrückerinnen.

Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen in Düsseldorf (33:78) und Rotenburg (44:83) erhofft sich Academy-Trainer Mika Scheidemann einen Aufwärtstrend seines jungen Teams. Dennoch ist sich der Osnabrücker Coach der Schwere der Aufgabe bew